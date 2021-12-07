В Челябинске детская поликлиника открыла платный чат с педиатрами

Родители маленьких пациентов отнеслись к нововведению неоднозначно

Детская поликлиники № 8 в Челябинске пошла на новый смелый эксперимент. Помимо платных приемов, медики предлагают родителям платный чат с участковыми докторами. Конечно, здесь принимают детишек по полисам ОМС, но если кому-то хочется, можно воспользоваться и платной услугой. Коммерческое предложение с прайсом опубликовано в социальных сетях на страничке самой поликлиники.

После покупки «абонемента», родителей добавляют в чат с докторами. И с этого момента взрослые получают возможность писать врачу в удобное для себя время, задавать вопросы, присылать фото и видео для иллюстрации своих тревог. А медики консультируют и, если нужно, помогают родителям открыть больничный или взять талон на прием. Услуга стоит тысячу рублей за месяц, если брать «абонемент» на три месяца или на год, предусмотрены скидки.

Родители маленьких пациентов отнеслись к нововведению неоднозначно.

Кто-то категорически против.

«Это неуместно. Вы же не частная клиника. Платная медицина расслаивает общество на тех, кто может платить, и тех, кто не может», — возмущаются одни мамы.

Кто-то, наоборот, благодарен за возможность прямого общения с доктором.

«Очень актуальное предложение, особенно для первородящих. Не нужно лишний раз бежать с малышом в больницу. Жаль, что раньше такого не было», — поддерживают идею другие.

Идея платного чата родилась внутри медицинского коллектива, но ее с радостью поддержал родительский комитет поликлиники. Не удивляйтесь, здесь есть такое объединение. Несколько месяцев чат тестировали бесплатно, а на этой неделе он приобрел закрытый формат.

За три дня работы платного чата «абонементы» купили 20 семей, все они уже пользуются своим правом пообщаться с доктором напрямую.

«В новом проекте участвуют 20 врачей-педиатров. Они работают по парам и строго в свободное от основного приема время. Если один из медиков занят, в чате дежурит его напарник. Прием детей по полисам ОМС от этого не страдает. Работа по ОМС для нас — приоритет», — заверила ИА «Первое областное» пресс-секретарь детской поликлиники № 8 Светлана Булатова.

Пока в проекте работают только врачи-педиатры, но родители уже просят подключить к нему узких специалистов. И такие чаты, говорят в поликлинике, тоже появятся, но чуть позже.

Когда-то платные услуги в городе предлагали многие детские поликлиники. Но в начале 2000-х, когда власти рьяно боролись с очередями, большинство медицинских организаций от коммерции отказались.

«Почему это случилось — понятно. Многие опасаются обвинений со стороны пациентов. И у нас не все родители одобряют услуги за деньги. Однако тех, кто поддерживает, большинство. К тому же мамы и папы видят, куда расходуются их средства. Посмотрите, какой в поликлинике хороший ремонт», — замечает Светлана Булатова.

В поликлинике создано целое отделение платных услуг — со своей

А еще в поликлинике много бесплатных сервисов для мам и пап. Например, вызвать врача можно с помощью мессенджера. В инстаграме и в группе «Вконтакте» дежурит медик, который дублирует функции регистратуры — помогает найти талоны, вызвать врача. Многие вопросы можно решить из дома, не приезжая в поликлинику. Для малышек до года организовали телепатронаж медицинских сестер: они по Вайберу смотрят, как развивается грудничок и дают советы родителям.

Так что никто не чувствует себя обиженным или же обделенным.

А в это время в отделении детской поликлиники № 8, что находится на Молдавской, 11, появился красочный горельеф. Из стены выступают фигуры святого князя Александра Невского на коне и персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера. К радости детворы оба они застыли с мечами в руках. Почти три года коллектив медиков просил присвоить их поликлинике имя святого Александра Невского. И вот на днях, после последних согласований, губернатор Челябинской области Алексей Текслер присвоил клинике это имя.

