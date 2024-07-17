В Челябинске детская областная больница собирает игрушки для «коробки храбрости»

Ящик с сюрпризами уже семь лет помогает отвлекать малышей от неприятных процедур

Уже семь лет в процедурном кабинете консультативной поликлиники ЧОДКБ стоит коробка с игрушками. После того как ребенок сдает здесь кровь, он может взять из коробки любую вещицу. Медики обратились к челябинцам с просьбой помочь наполнить ящик с презентами, сообщает пресс-служба больницы.

«Когда ты подходишь с иголкой, ребенок пугается. „Ящик храбрости“ помогает им пережить травматичную процедуру. Я разговариваю с малышами, помогаю им выбрать игрушку и в это время спокойно могу взять кровь. Ребята уходят от меня с улыбкой», — говорит медсестра процедурного кабинета Лидия Шулепова.





Игрушки для «коробки храбрости» приносят медики и родители маленьких пациентов. Каждый день медсестра раздает сотни подарочков, и фигурок не всегда хватает.

Если вы можете отдать ненужные вам пластиковые (но не мягкие) игрушки, например от киндеров, то приносите их в регистратуру консультативной поликлиники ЧОДКБ.