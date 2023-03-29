В Челябинске дети участников СВО получат скидки на проезд и учебу

Льготы одобрили депутаты Гордумы

В Челябинске разработали дополнительные меры поддержки детей участников СВО. Для них предусмотрены льготы на проезд и учебу, а также бесплатные посещение мероприятий и питание, сообщили в пресс-службе Челябинской городской думы.

В категорию льготников вошли школьники до 18 лет включительно и студенты-очники до 23 лет, родитель или законный представитель которых призван по мобилизации и который погиб в ходе спецоперации или умер в течение года после увольнения с военной службы из-за полученного там увечья.

«За счет городского бюджета они получат право льготного проезда в городском пассажирском транспорте. Дети до 18 лет из этой категории также получат право на бесплатное получение платных образовательных услуг и платных услуг по осуществлению присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня», — сообщили в пресс-службе Гордумы.

Также речь идет о праве на льготное посещение (не чаще одного раза в месяц) платных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

С 1 апреля 2023 года в категорию имеющих право на бесплатное питание добавятся учащиеся, один из родителей которых является военнослужащим по мобилизации, погибшим (умершим) в результате участия в СВО.