В Челябинске дети участников СВО получат новогодние подарки

Деньги на эти цели будут выделены из городского и областного бюджетов

Дети участников специальной военной операции из Челябинска получат новогодние подарки, об этом сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев временно исполняющему обязанности мэра Алексею Лошкину.

«В соответствии с вашим поручением все дети участников СВО в возрасте от одного до семнадцати лет будут обеспечены новогодними подарками за счет средств городского и областного бюджетов», — сказал Сергей Авдеев.

Также детей пригласят на новогодние и рождественские елки — как на городском, так и на районном уровне, добавил он.