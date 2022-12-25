В Челябинске полицейские в костюмах Деда Мороза поздравили детей своих коллег с Новым годом

Правоохранители приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз»

Полицейские Челябинской области приняли участие во всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» и, переодевшись в костюмы новогоднего волшебника, поздравили детей правоохранителей с наступающим праздником, сообщили 25 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

12 сотрудников полиции в костюмах Деда Мороза и Снегурочки отправились сегодня в разные районы Челябинска в гости к своим коллегам. Среди тех, кого навестил сегодня главный волшебник и его внучка — две многодетные семьи сотрудников регионального главка МВД Дмитрия Ковалева и Татьяны Смоленцевой. В каждой из семей по три ребенка: Ковалевы воспитывают трех девочек — Анастасию, Елизавету и Марию, которые связали свою жизнь со спортом и с удовольствием занимаются биатлоном, гимнастикой и фигурным катанием. В семье Смоленцевых — три мальчика: Арсений занимается в секции кикбоксинга, Иван любит гимнастику, а Михаил увлечен театром. Ребята рассказали Деду Морозу о своих успехах и достижениях и, конечно же, прочитали стихи.

Дед Мороз и Снегурочка вручили детям сладкие подарки, поздравили их с наступающими праздниками и пожелали верить в чудо и добро.

В ближайшее время в рамках акции южноуральские полицейские продолжат поздравлять детей своих коллег.