В Челябинске десятки домов останутся без воды из‑за ремонтных работ

Отключения коснутся зданий Советского и Центрального районов города

В Челябинске во вторник, 25 января, в Советском и Центральном районе отключат воду в 40 жилых домах, четырех детских садах, двух лечебных учреждениях и семи административных зданиях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 600, завтра, 25 января, с 00:00 до 19:00, будет отключено водоснабжение. Для жителей будет организован подвоз воды, тем не менее, просим челябинцев сделать необходимый запас», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Список адресов, попадающих под отключение:

— ул. Воровского, 16 корпус 3 (хирургия);

— ул. Красная 38, 40, 40а, 42, 44, 48;

— ул. Сони Кривой, 28, 30, 33, 33а, 35, 35, 37, 37а, 37б, 39, 41, 43;

— пр. Ленина, 59, 61, 61а, 61б, 63, 65;

— Свердловский пр. 69, 78, 80;

— ул. Карла Либкнехта, 18, 20, 20а, 22;

— ул. Васенко, 63, 65а, 100;

— ул. Воровского, 7, 9, 9а, 13, 13в, 15а, 15б, 17г;

— ул. Елькина, 76а, 80а, 82, 84, 84а, 84б, 84в, 84г, 86а, 86б.

Вся информация оперативно размещается на сайте предприятия, телефон контактного центра МУП «ПОВВ» — 214‑00‑14 (круглосуточно).