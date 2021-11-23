В Челябинске депутаты подняли плату за содержание и ремонт жилых помещений

Тариф подорожает с 1 января 2022 года

Депутаты челябинской Гордумы подняли плату за содержание и ремонт для отдельных жилых помещений. Доля такого жилья оставляет семь процентов об общего жилого фонда города. Законодатели областного центра на очередном заседании посчитали, что прирост к действующей плате составит 3,7%, сообщает пресс-служба городской думы.

На 24 заседании депутатов Городской думы Челябинска народные избранники назначили не только дату публичных слушаний для обсуждения бюджета города на 2022 год, но и подняли плату для жильцов некоторых домов. Речь идет о жилых помещениях социального найма, государственного или муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом или на общем собрании не решили размер платы за содержание дома.

«Категория таких домов в городе Челябинске составляет около 7%. Прирост к действующей плате за содержание жилого помещения данных категорий домов составит 3,7%, размеры — от 19,46 руб./кв. м. до 26,14 руб./кв. м. в зависимости от видов благоустройства домов», — пояснили в пресс-службе Гордумы.

Начисления начнут формироваться уже с 1 января 2022 года. Также депутаты рассмотрели вопрос об увеличении в этом году объема доходов бюджета города на 157,7 млн рублей за счет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения и межбюджетных трансфертов.