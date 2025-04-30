В Челябинске демонтируют сорванную со старинного здания кровлю

Работы начали утром 30 апреля



Демонтаж оторванной кровли на особняке купца Беляевского в центре Челябинска начали 30 апреля. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ранее команда «Штаба хранителей наследия» уточняла, что работы разрешили в Госкомитете охраны ОКН.

Напомним, накануне сильным порывом ветра сорвало фрагмент кровли у дома по адресу улица Труда, 89 в Челябинске.





Дом купца Антона Родионовича Беляевского — памятник архитектуры конца XIX века (1895 г.) — двухэтажное каменное здание, некогда принадлежавшее торговцу железом и скобяными товарами, а также владельцу пивоваренного завода. После революции в доме проживали семьи до 1986 года, затем он служил офисом для государственных учреждений (бюро по обмену жилья, центр приватизации). Долгое время заброшенный и обветшалый, в 2021 году дом был передан в безвозмездное пользование команде «Том Сойер Феста». Сейчас в нем проводятся субботники, лекции, экскурсии и мастер-классы. Здание нуждается в реставрации.