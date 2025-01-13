В Челябинске демонтируют парковку на Агалакова, где собаки покусали ребенка

Стоянка была незаконной

Власти Челябинска приняли решение о демонтаже незаконной парковки на улице Агалакова, 50, где в понедельник собаки напали на школьника. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Ситуация вопиющая. Владельцы незаконной автостоянки на Агалакова, 50, не только проигнорировали законные требования администрации, разместив ее повторно после демонтажа, но и создали опасный прецедент для жизни и здоровья людей. Они, вероятно, подкармливали животных, чтобы те охраняли машины, и активно препятствовали работе отлова, приезжающего на вызовы. В итоге случилась беда», — заявил Александр Астахов.

Власти уже направили обращение о содействии в демонтаже стоянки и отлове бродячих собак в правоохранительные органы.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Перед Новым годом на этом же месте собаки напали на девочку.