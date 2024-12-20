В Челябинске демонтировали восемь незаконных ларьков

В планах еще четырнадцать

За неделю в Челябинске снесли восемь незаконных киосков. Как передают в мэрии, все ларьки отправились на спецстоянку.

Так, демонтировали павильоны по продаже овощей и фруктов, мяса, сигарет, рыбы по следующим адресам: с Лобкова, 2 и Островского, 64 — по одному киоску, с адреса Шагольская, 2 — целых четыре объекта, а с Шагольской, 39 — два.

Часть работ по демонтажу проведена в сопровождении прокуратуры Курчатовского района, сотрудников регионального управления Росреестра и полицейских.

В планах у мэрии демонтаж еще 14 павильонов.