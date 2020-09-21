В Челябинске демонтировали 10 нелегальных ларьков

В схеме законного размещения ларьков появляются новые свободные места.

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В Челябинске продолжают избавляться от несанкционированных торговых ларьков. На освободившиеся места перейдут предприниматели с «легальными» договорами. Об этом сегодня во время аппаратного совещания рассказала заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«За предыдущую неделю было демонтировано 10 нестационарных торговых объектов, всего у нас демонтирован 301 такой объект. Продолжаем демонтировать те объекты, которые находятся в ненадлежащем состоянии и фактически свою деятельность не осуществляют. В связи с чем на 18 сентября в схеме размещения нестационарных объектов количество мест со 160 увеличилось до 190. Мы осведомим об этом предпринимателей, чтобы они переходили на освободившиеся места»,— сообщила Надежда Рыльская.

Кроме того, на прошлой неделе от предпринимателей поступило 651 заявление по заключению договора об амнистии. 333 документа находятся в работе, 42 справки не выданы из-за долгов. Заключили договоры с 272 предпринимателями. Продолжают заключать договоры и на продление аренды с целью дальнейшей работы на установленных схемой местах.