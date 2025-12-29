В Челябинске Дед Мороз и Снегурочка будут развозить праздник на троллейбусе № 19

Они подарят новогоднее настроение пассажирам 30 и 31 декабря

В Челябинске в последние два дня уходящего года на улицы города выйдет необычный троллейбус. 30 и 31 декабря на маршруте № 19 будут разъезжать самый настоящий Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Об этом сообщили в официальном сообществе проекта по модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры Челябинска.

Волшебный дуэт появится в салоне троллейбуса, чтобы поздравить горожан с наступающим Новым годом, спеть песни и поднять настроение пассажирам. Дед Мороз, по сообщениям организаторов, уже собрал мешок с подарками.

Организаторы предупреждают, что из-за необычных пассажиров в салоне возможно повышенное настроение и улыбки. Водители обещают вести троллейбус максимально плавно, чтобы не растрясти новогоднее волшебство.