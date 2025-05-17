В Челябинске дали старт Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

Она проходит по всей стране уже в четвертый раз

Сегодня, 17 мая, в Челябинске забегом стартовала Всероссийская экологическая акция «Выбираю чистый воздух». На стадионе имени Елены Елесиной собрались более 500 человек — челябинцы всех возрастов и самых разных профессий. Некоторые участвовали в забеге целыми семьями и даже коллективами, передает ИА «Первое областное».

Цель акции — снизить количество выбросов от использования личного транспорта и развить у россиян полезные экопривычки. Неслучайно старт ей дали именно в Челябинске: в 2024 году жители столицы Южного Урала преодолели пешком более 14 миллионов километров, сделав более 20 миллиардов шагов и сэкономив миллион литров топлива. А значит, не допустили почти 3 тысячи тонн выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С таким результатом Челябинск стал лидером акции.







В этом году горожане намерены и дальше развивать свои экопривычки и отказываться от автомобилей в пользу велосипедов и прогулок.

«Идея верная. Чистая экология — это наше здоровье, это здоровье наших детей, наше будущее»,— подчеркнул участник забега Станислав.







Дистанцию он преодолел вместе со своей супругой, маленьким сыном и коллегами по работе.

Другие города — участники экоакции присоединились к ее торжественному старту в дистанционном формате.







Напомним, по результатам III Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» участники преодолели на экологичном транспорте 527 миллионов километров, сэкономив 42 миллиона литров топлива и предотвратив 105 тысяч тонн выбросов вредных веществ.

Напомним, в пятницу, 16 мая, в Челябинске стартовал IV Открытый экологической форум, который собрал больше тысячи экспертов из 18 российских регионов. Темами для обсуждения стали чистые воздух и вода, обращение с отходами, экологический туризм и многое другое. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал дальнейшие проекты по развитию территории вокруг бывшей челябинской городской свалки — там появится спортплощадка.