В Челябинске чуть не сгорела квартира из‑за самоката на зарядке

Владельцы вышли из дома всего на несколько минут

В Челябинске папа с сыном вышли в магазин и оставили дома электросамокат на зарядке. Они отсутствовали всего несколько минут. Этого хватило, чтобы возник пожар, от которого пострадал коридор и личные вещи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Люди остались живы и здоровы. С огнем им удалось справиться самостоятельно. Впереди траты на ремонт и объяснение с владельцами съемной квартиры.

В МЧС напоминают, что опасно оставлять без присмотра приборы на зарядке. Правильным решением станет установка пожарного извещателя, который оповестит хозяев о задымлении.