В Челябинске папа с сыном вышли в магазин и оставили дома электросамокат на зарядке. Они отсутствовали всего несколько минут. Этого хватило, чтобы возник пожар, от которого пострадал коридор и личные вещи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Люди остались живы и здоровы. С огнем им удалось справиться самостоятельно. Впереди траты на ремонт и объяснение с владельцами съемной квартиры.
В МЧС напоминают, что опасно оставлять без присмотра приборы на зарядке. Правильным решением станет установка пожарного извещателя, который оповестит хозяев о задымлении.