В Челябинске четырехзначный коммунальный долг повесили на полного тезку неплательщика

Из-за ошибки в документах женщине заблокировали банковские карты

Жительница Челябинска Ирина Никитина потеряла доступ к своим банковским картам из-за долга в 58 тысяч 700 рублей за коммунальные ресурсы. Неуплата на самом деле числится за другим человеком с точно такими же фамилией, именем и отчеством. Женщина потратила уйму нервов и времени на бесплодное хождение по инстанциям в поисках справедливости. Чем закончилась история — в материале ИА «Первое областное».

Как рассказала Ирина Никитина корреспонденту ИА «Первое областное», о своей несуществующей задолженности за тепло, электричество и горячую воду она узнала из судебного приказа на портале госуслуг. Причем через полтора месяца после того, как тот был издан. В документе были ее имя и паспортные данные, но адрес — совершенно другой, к которому она не имеет никакого отношения.

Все бы ничего, но на основании этого приказа приставы заблокировали банковские карты мнимой должницы. В поисках справедливости женщина немедленно отправилась в поход по инстанциям.

«Была в энергосбыте. Обратилась к мировым судьям о прекращении делопроизводства. Также обратилась к судебным приставам, написала заявление о приостановке каких-либо мер, в основном с зарплатной картой. Весь день на нервах», — рассказала Ирина.

В офисе «Уралэнергосбыта», по ее словам, у нее в качестве доказательства ошибки в приказе попросили выписку из ЕГРН об объектах недвижимости в ее собственности, которая стоит 800 рублей.

Корреспондент ИА «Первое областное» обратился за комментарием в пресс-службу ООО «Уралэнергосбыт», которое начисляет челябинцам платежи как за электроэнергию, так и за тепло и горячую воду, поставляемые АО «УСТЭК-Челябинск». Там разобрались в ситуации и признали ошибку.

«Женщина оказалась полной тезкой должника», — объяснили в компании.

После этого с клиентом связались и принесли извинения. Судебный приказ был отозван, деньги с карт не списывались. В «Уралэнергосбыте» добавили, что подобные случаи, когда долги неплательщиков по ошибке записывают на их тезок, редко, но происходят. Последний раз подобное имело место в 2021 году в Саткинском районе.