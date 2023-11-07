В Челябинске четырехлетняя девочка съела 40 таблеток из аптечки мамы

К счастью, капсулы оказались безобидными витаминами

Накануне в детскую городскую больницу № 8 поступила четырехлетняя девочка, которая наелась таблеток из домашней аптечки, сообщает пресс-служба клиники.

Мама застала дочку играющей с банкой от витаминов Omega-3. Пересчитав таблетки, женщина поняла, что кроха съела около 40 штук. Девочку сразу же повезли в больницу.

«Медики обследовали ребенка и подтвердили опасения мамы. Но препарат достаточно безобидный. При передозировке он может вызвать послабление стула. На этот раз обошлось без таких осложнений. Состояние ребенка стабильное, ее здоровью ничто не угрожает»,— рассказывают в пресс-службе.

При этом медики напоминают, что все лекарства и витамины должны храниться в недоступном месте, ведь есть лекарства, которые даже в маленьких дозах способны привести к печальному результату.