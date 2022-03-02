В Челябинске 3 марта отключат четыре светофора

Без автоматического регулирования останутся два перекрестка в центре и два в Чурилово

3 марта в Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках, об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.



С 8:00 до 18:00 без регулирования останутся пересечения ул. Елькина с ул. Либкнехта, и ул. Воровского с ул. Красной.

В Микрорайоне Чурилово отключат светофоры на двух участках:

С 13:00 до 17:00 на перекрестке ул. Эльтонской 1-ой и ул. Зальцмана и на пересечении ул. Эльтонской 1-ой с ул. Самохина не будет автоматического регулирования

Комитет дорожного хозяйства Челябинска рекомендует заранее планировать свой маршрут.