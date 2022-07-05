В Челябинске четвертый этап опрессовки стартует 12 июля

Без горячей воды на две недели останутся 567 жилых многоквартирных домов

В Челябинске через неделю, 12 июля, стартует четвертый этап гидравлических испытаний на теплосетях. Он продлится до 26 июля, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Под отключение попадут 567 жилых многоквартирных домов, 46 детских садов, 20 учебных и 12 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города. Также в июле по отдельному графику проводятся работы на локальных котельных», — уточнили в мэрии.

Список адресов, попавших под отключение:

Калининский район

Курчатовский район

Центральный район

Локальные источники теплоснабжения

Две недели — максимальный срок отключения. Возможно, в некоторые дома горячая вода вернется раньше. При необходимости дополнительного ремонта, а также при аварийных ситуациях срок опрессовки могут продлить.

Напомним, во вторник, 5 июля, стартовал третий этап гидравлических испытаний на теплосетях. Без горячей воды на две недели останутся 883 многоквартирных дома, 41 дошкольное, 40 учебных и 17 лечебных учреждений.