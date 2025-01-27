В Челябинске чествуют блокадников и участников Ленинградского и Волховского фронтов

К 27 января они получат единовременную выплату и поздравительный адрес





Блокадники и участники Ленинградского и Волховского фронтов, проживающие в Челябинске, получат поздравления от мэра и единовременную выплату, сообщил замглавы города Сергей Авдеев.

«Сегодня в рамках празднования 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда все жители этой категории получат поздравительные адреса от главы города и единовременную денежную выплату. Также в этой категории мы поздравляем еще участников Ленинградского и Волховского фронтов», — отметил Сергей Авдеев.

Напомним, 27 января — День снятия блокады Ленинграда. Накануне в Челябинске прошел телемост между Донецком, Челябинском и Санкт-Петербургом.



Ранее мы опубликовали страницы дневника жителя блокадного Ленинграда. Его обнародовал правнук блокадника из Снежинска.