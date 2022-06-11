В Челябинске через месяц изменят маршрут идущих в «Белый хутор» автобусов

Речь идет о маршрутках № 136 и № 136 К

Автобусы № 136 и № 136 К изменят схему движения с 11 июля. Об этом за месяц предупреждает Управление транспорта администрации города Челябинска.

Оба маршрута по-прежнему будут ходить в «Белый хутор» от железнодорожного вокзала Челябинска, но уже по новым улицам.

Так, маршрут № 136 К пустят по улицам: Лазурная, Просторная, Изумрудная, автодорога Шершни — Западный, Лыжных Батальонов, Худякова, Доватора, Разина до Железнодорожного вокзала.

Автобус будет ходить каждые 15-30 минут ежедневно.

Первый рейс от Белого хутора — в 6:00 ежедневно.

От Железнодорожного вокзала — в 7:00 ежедневно.

Последний рейс от Белого хутора — в 21:30 ежедневно.

От Железнодорожного вокзала — в 22:30 ежедневно.

Автобус № 136 будет ходить по улицам: Лазурная, Просторная, Изумрудная, автодорога Шершни — Западный, Лыжных Батальонов, Гостевая, Северная, Братьев Кашириных, Кирова, Труда, Цвиллинга, проспект Ленина, Свободы до Железнодорожного вокзала.

В управлении транспорта замечают, что, сократив длину маршрута, город сможет пускать автобусы чаще.

Отмечается также, что маршрут № 136 продолжит работать по нерегулируемому тарифу.

А маршрут № 136 К будет работать по регулируемому тарифу на автобусах среднего класса.