В Челябинске частные клиники подняли цены на лечение зубов детям

Выясняем, во сколько обойдется поход к детскому стоматологу

В Челябинской области доступна запись на бесплатный прием к детскому стоматологу по ОМС в порядке очереди. Если родители не готовы ждать несколько дней с момента записи до консультации врача или принципиально выбирают платные клиники, то в этом году ценники на услуги частных стоматологов способны удивить. ИА «Первое областное» выяснило, на какие услуги частных зубных врачей выросли цены и почему.

Не лечим без наркоза

Стоимость консультации частного детского стоматолога не изменилась к уровню прошлого года и составляет порядка 500 рублей. На приеме врач проведет осмотр, выявит наличие кариеса или пульпита, необходимость проведения комплексной гигиены полости рта и консультации ортодонта. В платных клиниках для приема малышей возрастом до 3 лет созданы особые условия: в стоматологических кабинетах — яркие детские кресла, игрушки, плазменный ТВ с любимым мультиком. Но лечением зубов у таких маленьких пациентов занимаются частные компании преимущественно под наркозом. Поэтому к сумме лечения кариеса или пульпита можно смело добавлять оплату слуг по введению в медикаментозный сон.

«Мы не лечим детей в возрасте до четырех лет без наркоза. Вы можете записаться на консультацию к специалисту, в ходе которой врач определится с планом дальнейшего лечения. В этом году в нашей клинике действуют цены прошлого года на наркоз, применяемый для лечения зубов у детей. Первые 30 минут наркоза бесплатно, вторые 30 минут — по стоимости 4800 рублей. Лечение неглубокого кариеса будет стоить 3600 рублей, глубокого — 4000 и выше», — сообщили в стоматологической клинике «Веладент Джуниор».

В сезон отпусков некоторые детские стоматологии предлагают акции. Скидки 50% и более действуют как на лечение зубов, так и на наркоз. Только выбор часов для лечения зубов «по акции» для детей весьма ограничен, в основном это будни в разгар рабочего дня, и далеко не во всех филиалах сети.

«Лечение кариеса молочных зубов у детей без акции стоит от 5215 рублей, по акции — от 1911 рублей. Предложение актуально только в будние дни, в утреннее и дневное время приема врачей по определенным адресам. Также скидки действуют сейчас на наркоз»,— пояснили в «Стоматологической практике».

При записи ребенка до трех лет на прием оказалось, что свободное время на ближайшие даты осталось только у врачей, принимающих пациентов старше четырех лет, предложили рассмотреть прием на следующей неделе. В ходе очной консультации в одной из частных стоматологий Челябинска выяснилось, что лечение кариеса двух молочных зубов под наркозом (1 час) у ребенка до трех лет обойдется родителям в 15500 рублей.

«Для наркоза мы используем оригинальный препарат производства Великобритании, пломбы устанавливаются также импортные, введения препаратов для местной анестезии не потребуется, но их стоимость также возросла в этом году из-за разницы курсов валют и логистики», — рассказали на условиях анонимности в частном стоматологическом центре.

К слову, к стоимости лечения зубов у ребенка под наркозом необходимо добавить консультацию анестезиолога (средняя стоимость порядка 1,5 тыс. рублей), а также сбор анамнеза перед наркозом (биохимия крови и т. п.), которые также направят сдавать в платную клинику. Итоговый ценник с учетом всех консультаций специалистов и подготовкой к наркозу составит порядка 20-25 тысяч рублей. При «масочном» наркозе ребенку обязательно установят катетер в вену на случай возникновения аллергической реакции и других возможных последствий от действия препарата.

Нужно оценить риски

Первым аргументом к скорейшему лечению кариеса у врачей-стоматологов является последующее развитие инфекции в полости рта ребенка, пульпит и образование свища, что потребует оказания скорой медицинской помощи. Стоимость лечения пульпита молочных зубов в детских частных стоматологиях Челябинска начинается от 6 тыс. рублей, в среднем за лечение придется отдать порядка 9 тысяч рублей. Цены на удаление молочного зуба в частных клиниках не изменились к уровню прошлого года и варьируются от 1,5 до 2 тысяч рублей.

«Далеко не во всех частных клиниках возьмутся удалять зуб, если образовался свищ в десне, который уже визуально заметен, если у ребенка поднялась температура. Таким пациентам рекомендуют обращаться в больницу скорой помощи, детскую областную больницу, в общем, частные стоматологи хорошо умеют оценивать риски для своего бизнеса», — считает челябинка Олеся Матвеева.

В проведении наркоза в частной клинике откажут, если после сбора анамнеза какие-то медицинские показания не будут соответствовать норме. При оказании этой услуги врачи обязаны соблюдать строгий алгоритм действий, предусмотренный российским законодательством. Но 100-процентное выполнение алгоритма не исключает индивидуальной реакции ребенка на препарат. С юридической точки зрения частные клиники стремятся обезопасить себя пунктами в типовом договоре, фиксацией информации родителей о состоянии ребенка, сбором анамнеза перед наркозом. А какие шаги должны предпринять родители при выборе клиники, где ребенку будет проводиться лечение зубов под наркозом?

«Во-первых, необходимо проверить наличие соответствующей лицензии и правоустанавливающих документов у клиники, при возможности запросить информацию о квалификации и стаже работы врачей. Чтобы снизить риски имеет смысл выбирать клиники с длительной и положительной репутацией, имеющих большой опыт аналогичных операций, анестезиологов в штате. Во-вторых, имеет смысл тщательно изучить документацию, которую вам предлагают подписывать, особенно мелкий шрифт в договорах, согласиях и разрешениях. В-третьих, самостоятельно изучите инструкции к медпрепаратам, которые рекомендуют врачи, при этом особое внимание нужно уделить разделам о возможных побочных последствиях и противопоказаниях»,— говорит председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов.

По его словам, все это не дает стопроцентной гарантии, но все же снизит риски проблем. Также он отмечает, что ему не известны, в том числе в практики коллег в Челябинске, о судебных спорах, связанных именно с некачественным проведением анестезии.

И даже если наступят негативные последствия для здоровья ребенка после проведенного лечения, но при этом не будут выявлены нарушения в алгоритме работы специалистов клиники, то привлечь к юридической ответственности стоматологию не удастся, отмечает эксперт. Поскольку решение принято непосредственно родителем, а врач лишь может дать рекомендацию к этому.

«Наркоз — это не укол витаминки, назначается он в определенных случаях, когда лечение зубов ребенку в другом формате выполнить невозможно, для этого должны быть четкие медицинские показания. Здесь важно понимать, что если медицинский препарат одобрен Минздравом, и его применение было реализовано с соблюдением всех мер предосторожности, в случае каких-то осложнений проблематично добиться компенсаций», — считает юрист.

В случае возникновения претензий или проблем со здоровьем после проведенного лечения, главной сложностью для пострадавшего или его родителей на практике становится доказать сам факт некачественной помощи или нарушения предусмотренных процедур. И подстраховаться здесь достаточно сложно.

На практике легальных способов гарантировано обезопасить себя родителям от негативного сценария развития событий, кроме внимательного изучения документации и инструкции препаратов, пока нет. Любое медицинское вмешательство сопряжено с риском наступления негативных последствий, тем более, если речь идет о детском организме, поэтому на стадии принятия решения о необходимости такого лечения родителям нужно взвесить все «за» и «против».