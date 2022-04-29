В Челябинске частично перекроют движение на улице Дарвина

Ограничение будет действовать все майские праздники

В Челябинске с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая частично перекроют движение транспорта на перекрестке улиц Дарвина и Троицкой, сообщили сегодня, 29 апреля, в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

В комитете уточнили, что ограничение связно с капитальным ремонтом дороги по улице Дарвина от улицы Блюхера до Троицкого тракта и вводится для проведения работ по устройству водовода.

Это не единственное ограничение, с которым придется столкнуться челябинским водителям не майские праздники. Например, вечером 1 мая из-за салюта нельзя будет проехать по некоторым центральным улицам.