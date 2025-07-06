В Челябинске частично ограничили движение по улице Каслинской с 6 июля

На участке стартуют работы по строительству метротрама

С сегодняшнего дня, 6 июля, в Челябинске на улице Каслинской начинается строительство стартового котлована метротрамвая линии «Север — Юг». В связи с этим движение транспорта на участке от Комсомольского проспекта до улицы Островского ограничили, напомнили в областном Миндортрансе.

Для автомобилей организовано движение по другой стороне улицы Каслинской. Расставлены временные дорожные знаки, водителям рекомендуют следовать им.

Общественный транспорт ходит по привычным маршрутам.

В начале июня мы рассказывали и показывали, как продвигается самая громкая стройка южноуральской столицы.