В Челябинске на улице Молодогвардейцев в связи с проведением работ на инженерных сетях до 11 декабря частично ограничили движение транспорта. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в администрации города.
«Ограничено движение транспорта по крайней правой полосе в районе дома № 15 Е по улице Молодогвардейцев», — уточнили в мэрии.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Добавим, что с 6 декабря, и до 1 июля 2024 года на участке улицы Овчинникова в Челябинске закроют сквозной проезд в связи с началом работ по возведению станции метротрама. В связи с этим общественный транспорт изменит свой маршрут.
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