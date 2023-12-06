В Челябинске частично ограничат движение по улице Молодогвардейцев

Мера связана с работами на инженерных сетях

«Ограничено движение транспорта по крайней правой полосе в районе дома № 15 Е по улице Молодогвардейцев»,

— уточнили в мэрии.