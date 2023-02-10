В Челябинске бывший дачный троллейбус сделают постоянным и пустят через центр города

На маршруте задействуют новые машины с увеличенным автономным ходом

В Челябинске планируется открыть новый регулярный троллейбусный маршрут между АМЗ и улицей Мамина, сообщил ИА «Первое областное» директор ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин. Троллейбус унаследует номер сезонного маршрута 21 (ЧТЗ — ТЭЦ-3), который, в свою очередь, получит обозначение 21с и будет обслуживаться автобусами.

Старый новый троллейбус будет ходить по улице Комарова через площадь Революции. Таким образом, у жителей АМЗ появится еще один способ добраться до центра города. Напомним, что оттуда до площади Революции сейчас ходит только троллейбус № 16.

Планируется, что на 21-м маршруте будут работать новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые Челябинск получит по концессии с холдингом «Синара — Транспортные Машины». Поступление первых таких машин ожидается до конца 2023 года.

В рамках модернизации троллейбусной системы также планируется немного изменить трассы движения маршрутов № 7 «ЧМК — АМЗ» и № 12 «Ул. Молдавская — АМЗ». Конечную перенесут с АМЗ на остановку «Красный мост» (у бывшего поста ГАИ) для улучшения транспортного обслуживания жителей улицы Кузнецова. Трассы движения троллейбусов № 5 «АМЗ — автовокзал Центральный» и № 16 «АМЗ — ЖБИ» останутся прежними.