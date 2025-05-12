В Челябинске будут готовить специалистов в области беспилотного транспорта

ЮУрГУ выиграл грант на создание новых лабораторий

Передовая инженерная школа «Сердце Урала» при ЮУрГУ получила грант Минобра РФ на создание учебных лабораторий для подготовки инженеров транспортной отрасли. Благодаря гранту в университете откроют новые лаборатории: «Моделирование и прототипирование», «Электромобильность» и «Автоматизированные системы управления», сообщает пресс-служба вуза.

Кроме того, вуз разработает новые образовательные программы: «Беспилотные транспортные средства» для будущих специалистов и «Экосистема города 4.0» для магистратуры.

«Этот проект — важный шаг в развитии инженерного образования. Мы создаем среду, где студенты смогут работать с реальными кейсами от наших промышленных партнеров, использовать самые современные технологии. Это позволит нам готовить специалистов, способных решать перспективные задачи транспортной отрасли уже сегодня», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Сотрудники новых лабораторий и студенты будут привлекаться к обучению школьников в инженерных классах. В целом проект позволит вовлечь в науку около 110 студентов, 250 инженеров и 300 школьников.