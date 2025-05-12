Передовая инженерная школа «Сердце Урала» при ЮУрГУ получила грант Минобра РФ на создание учебных лабораторий для подготовки инженеров транспортной отрасли. Благодаря гранту в университете откроют новые лаборатории: «Моделирование и прототипирование», «Электромобильность» и «Автоматизированные системы управления», сообщает пресс-служба вуза.
Кроме того, вуз разработает новые образовательные программы: «Беспилотные транспортные средства» для будущих специалистов и «Экосистема города 4.0» для магистратуры.
«Этот проект — важный шаг в развитии инженерного образования. Мы создаем среду, где студенты смогут работать с реальными кейсами от наших промышленных партнеров, использовать самые современные технологии. Это позволит нам готовить специалистов, способных решать перспективные задачи транспортной отрасли уже сегодня», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.
Сотрудники новых лабораторий и студенты будут привлекаться к обучению школьников в инженерных классах. В целом проект позволит вовлечь в науку около 110 студентов, 250 инженеров и 300 школьников.