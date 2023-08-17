В Челябинске будут готовить профессиональных рыбоводов

В отрасли не хватает квалифицированных специалистов

В Челябинской области открываются курсы повышения квалификации для работников рыбоводных предприятий. Обучение будет проходить на базе Челябинского государственного университета. Ожидается, что дополнительная подготовка специалистов поможет повысить выпуск икринок товарной рыбы и маточного поголовья, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«Сегодня на работе предприятий отрасли рыбоводства заметно сказывается недостаток и рабочих кадров, и квалифицированных специалистов, которые могли бы профессионально развивать аквакультуру. Поэтому назрела задача обучить, повысить квалификацию работников рыбохозяйств», — отметил первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов.

Первая группа слушателей сядет за парты в начале следующего года. Предусмотрен очный и заочный формат. Какие сферы затронуть при обучении, определят сами предприятия. ЧелГУ разработает образовательную программу, план и определит время обучения. А Минсельхоз рассмотрит возможность господдержки для компенсации затрат на обучение.

Рыбоводы рассчитывают, что результат масштабного повышения квалификации скажется через несколько лет. Увеличится выпуск посадочного материала — икринок товарной рыбы, маточного поголовья. В хозяйствах улучшится технология рыбоводства.