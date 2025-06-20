В Челябинске будущие сотрудники правоохранительных органов приняли присягу

На верность Отечеству и закону присягнули 50 курсантов Академического колледжа

Курсанты Академического колледжа по специальности «Правоохранительная деятельность» приняли присягу. Церемония прошла у подножия мемориального комплекса «Солдатам правопорядка». На верность Отечеству и закону присягнули 50 курсантов колледжа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

К будущим коллегам с напутственными словами обратились врио начальника главка генерал-майор полиции Игорь Белецкий, председатель Общественного совета генерал-майор милиции в отставке Владимир Майоров, председатель Челябинского регионального Совета ветеранов ОВД полковник милиции в отставке Валерий Маскаев, а также директор колледжа Виктор Усов.

Курсантам напомнили, что во все времена служба на благо государства была символом чести и мужества, достоинства и героизма. Это не просто работа, а дело, которому сотрудники, однажды приняв присягу, посвящают всю свою жизнь.

Для участников торжества и зрителей полицейские устроили выставку вооружения и спецтехники. Здесь же была организована работа консультационного пункта, где сотрудники кадрового подразделения рассказывали о порядке поступления в ведомственные вузы и перспективах прохождения службы в органах внутренних дел.