В Челябинске будет тепло и ветрено 25 мая

Вероятность осадков мала

Сегодня, 25 мая, в Челябинской области будет тепло: синоптики обещают повышение температуры до +20 градусов. День будет ветреным, преимущественно без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы ожидается около +4°C, днем показания термометров поднимутся до +21°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления до 6—11 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске установится в пределах от +13 до +20°C. Облачно с прояснениями, без дождей. Ветер северо-западный, до пяти метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +22 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно западного направления, до пяти метров в секунду.

Отметка на градуснике в Сатке приблизится к +15...+21 градусу. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру облаков прибавится, но обойдется без дождей. Ветер западный до шести метров в секунду.

Столбики термометров в Усть-Катаве достигнут +17...+22 градусов. Преимущественно облачно, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер западный шесть метров в секунду.

До +16...+22°C прогреется воздух и в Озерске. Ожидается облачная погода с прояснениями, осадков синоптики не обещают. Ветер преимущественно западный до четырех метров в секунду.

В Троицке потеплеет до +14...+18 градусов. День выдастся без осадков. Ветер западного направления до четырех метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит около 0°C, местами ниже. Днем — до +18...+23 градусов Цельсия, в низинах синоптики прогнозируют до +14°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно западной четверти до 6—11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.