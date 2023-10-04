В Челябинске будет тепло и пасмурно

В отдельных районах ожидается небольшой дождь

Сегодня, 4 октября, в отдельных районах Челябинской области пройдет небольшой дождь. В Челябинске осадков не ожидается. День будет теплым, но ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинской области в дневные часы воздух прогреется до плюс 14—19 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске обещают преимущественно облачную погоду без осадков. Температура воздуха поднимется до +18 градусов. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.