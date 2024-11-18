В Челябинске будет тепло и хмуро 18 ноября

Подобная погода ожидается почти на всей территории области

Сегодня, 18 ноября, в Челябинской области сохранится пасмурная и ветреная погода. По-прежнему будет тепло: воздух может прогреться до +6°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +5°С. Погода порадует горожан отсутствием осадков. Ветер юго-западного направления, до 10 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до +2°С. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Миассе достигнет +3°С. Небо будет хмурым на протяжении всего дня. Ветер юго-западного направления, 4 метра в секунду.

До +1°С ожидается в Златоусте. День выдастся пасмурным, осадков быть не должно. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Бредах зафиксируются на 0°С. Солнечно. Ветер юго-западный, около 5 метров в секунду.

В Южноуральске будет теплее: синоптики обещают прогрев до +4°С и пасмурную погоду без осадков. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +1 до +6°С. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут смешанные осадки. Ветер юго-западного направления, до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.