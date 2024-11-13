В Челябинске будет пасмурно и ветрено 14 ноября

По области местами сохранится небольшой снег

В четверг, 14 ноября, в Челябинской области сохранится теплая погода: местами столбики термометров поднимутся выше нуля градусов. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют небольшой снег.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске покажут от −3 до −5°С. Пройдет небольшой снег. Днем температура приблизится к 0°С. День обещает быть пасмурным, но без осадков. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинской области ночью отметка на градуснике установится в пределах от −3 до −8°С. Местами ожидается небольшой снег. Днем будет от −4 до +1°С. Облачно с прояснением, в отдельных районах осадки сохранятся. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.