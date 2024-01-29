В Челябинске будет пасмурно и туманно 29 января

В Челябинской области местами пройдет небольшой снег

Сегодня, 29 января, в Челябинске температура может подняться до −6 градусов, при этом местами в регионе будет значительно холоднее. Обильных снегопадов синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске столбики термометров в утренние часы поднимутся до −15°С , днем будет около −6°С. Преимущественно облачно, без осадков. Ветер западной четверти 2—7 метров в секунду. Утром возможен туман.



В Челябинской области температура воздуха утром также составит около −15°С, в южных районах будет значительно ниже. Днем синоптики прогнозируют от −6 до −11°С, на юге отметка на градуснике достигнет −14°С. Переменная облачность, в горах локально пройдет небольшой снег. В отдельных районах туман и изморозь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.