В Челябинске бойцы СВО проводят на школьные линейки детей погибших товарищей

Южноуральцы присоединились к акции «Быть рядом»

В Челябинске ветераны боевых действий поведут детей погибших товарищей на школьные торжественные линейки 1 сентября. Такую идею предложили бойцы из Тамбова. И южноуральские участники СВО поддержали ее. Об этом рассказала руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области Галина Гаврилова.

«История всероссийского проекта „Быть рядом“ началась 1 сентября 2023 года в Тамбовской области, когда сын Героя России майора спецназа Дмитрия Семенова, погибшего в зоне специальной военной операции, получил поддержку боевых товарищей своего отца. Военнослужащие сопроводили сына погибшего воина на линейку в День знаний. Этот добрый порыв подхватили все регионы страны», — пояснил руководитель.

Напомним, 1 сентября линейки проведут в условиях повышенной безопасности. Поэтому «проводить» в школу можно будет только первоклассников и выпускников. Об этом рассказали на аппаратном совещании в мэрии. Также в этот день в проблемные школы придут районные прокуроры и начальники подразделений региона.

Автор: Елизавета Михно