В Челябинске бойцы Росгвардии получили ружья для борьбы с дронами

Шесть комплектов блокираторов приобрели по решению главы региона

Региональное управление Росгвардии получило средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности области, шесть противодронных ружей были приобретены по решению губернатора Алексея Текслера. Сегодня в торжественной обстановке блокираторы дронов передали бойцам, в том числе из подразделений специального назначения, участвующих в спецоперации.

Противодронные ружья создают помехи на определенных частотах, на которых работают вражеские БПЛА. В мероприятии по передаче новейшего вооружения приняли участие первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак и начальник областного управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Ясинский.

«Вы с честью и высокой ответственностью выполняете поставленные задачи. Об этом свидетельствуют государственные и ведомственные награды, полученные вами в ходе СВО. Передаваемое сегодня имущество хорошо зарекомендовало себя в ходе специальной военной операции и необходимо вам для решения поставленных задач», — заявил Владимир Гусак.

Отметим, что недавно в Челябинске набрали первую группу тех, кто обучается мастерству управления дронами. Курсы являются бесплатными для тех, кто подписал контракт с Минобороны. Ранее ИА «Первое областное» наблюдало за тем, как курсанты занимаются в полевых условиях.