В Челябинске большой ремонт теплотрассы на ЧМЗ обеспечит теплом почти 700 домов

Работы должны завершить до конца сентября

Сегодня, 26 июня, глава города Алексей Лошкин оценил ход работ по обновлению тепломагистралей и сетей водоснабжения в Металлургическом районе. В этом году в рамках программы губернатора Алексея Текслера «Большой ремонт 74» здесь обновят порядка 11,6 километра сетей, сообщает пресс-служба мэрии.





На Шоссе Металлургов АО «УСТЭК-Челябинск» реконструирует почти полуторакилометровую магистральную теплотрассу диаметром 500 миллиметров.

«Серьезные объемы, благодаря которым более 100 многоквартирных домов будут обеспечены бесперебойным теплом и горячей водой на долгие годы», — отметил мэр Алексей Лошкин.

Для бесперебойного горячего водоснабжения жителей проложены временные трубы.

Гендиректор компании Игорь Рындин отметил, что изношенные сети, за пять лет давшие 30 аварий, заменят к 15 сентября, включая полное восстановление благоустройства.





В связи с работами, затрагивающими частный сектор микрорайона Бакал, жители обратились к главе города с просьбой усилить меры безопасности. Алексей Лошкин потребовал от компании пересмотреть логистику и установить дополнительные ограждения.





На улице 60-летия Октября МУП «ЧКТС» ремонтирует почти 500‑метровую теплотрассу диаметром 700 миллиметров, обеспечивающую теплом и горячей водой около 550 домов и социальных объектов.





Завершение этого ремонта означает окончание реконструкции крупнейшей тепломагистрали «северной зоны» Металлургического района. Проект включен в нацпроект «Инфраструктура для жизни».





Алексей Лошкин подытожил, что в рамках «Большого ремонта 74» в Челябинске обновляют 95 километров сетей, а в Металлургическом районе — 11,6 километра на сумму 1 миллиард 332 миллиона рублей. Работы ведутся по графику и с использованием современных технологий, позволяющих дистанционно определять места аварий. Завершение работ ожидается до конца сентября.

Напомним, «Большой ремонт 74» — это масштабная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, рассчитанная на 2025—2030 годы. Ее цель — комплексное обновление коммунальной инфраструктуры во всех муниципалитетах региона, с особым акцентом на города с высокой плотностью застройки и протяженными сетями.