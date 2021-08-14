В Челябинске большинство работодателей оплачивают профессиональное обучение своих сотрудников

Из 48% сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации, 32% не вложили в обучение ни копейки

За последний год курсы повышения квалификации, семинары и тренинги по профессии прошли 44% россиян. Кто-то учился за счет компании, кто-то платил за обучение из своего кошелька. После прохождения курсов некоторым сотрудникам подняли зарплаты или повысили в должности, у других же все осталось без изменений, выяснили исследователи сервиса по поиску работы SuperJob.

В Челябинске курсы повышения квалификации прошли 48% сотрудников компаний. По 16% проходили бесплатные курсы и за счет работодателя. Сами себе оплачивали обучение 14% челябинцев. Частично за свой счет, частично за счет работодателя учились всего 2% сотрудников. Вообще не проходили обучение 52% работающего населения Челябинска.

Для сравнения: в Москве за свой счет учились 22% сотрудников, 16% прошли бесплатные курсы, 9% — за счет работодателя. 3% оплачивали свое обучение пополам с работодателем. 50% сотрудников не проходили никаких курсов.

Из тех, кто прошел курсы, никаких изменений не увидели 38% россиян, причем 46% из них — сотрудники старше 45 лет. Зарплату повысили 11% сотрудникам, причем наибольшую прибавку получили сотрудники до 24 лет. Продвинулись по карьерной лестнице всего 8% от тех, кто прошел курсы, больше всего таких сотрудников снова в категории до 24 лет. Повышение результативности своего труда увидели 30% сотрудников, прошедших курсы.

«На курсах повышения квалификации, семинарах и тренингах россияне чаще всего подтягивают технические навыки, необходимые в профессии — таких 40%. Социальные навыки, то есть работа в команде, тайм-менеджмент, мотивация и так далее, „прокачивают“ 16%. Каждый третий, или 34%, учился и тому, и другому. При этом технические навыки опрошенные чаще всего повышали за свой счет, а социальные — за счет работодателя. Тех, кто улучшил и hard, и soft skills, больше всего среди респондентов, оплачивавших обучение вместе с работодателем»,— уточняют исследователи.

Отметим, более половины россиян — 54% — получали дополнительное образование онлайн. Очно учился каждый четвертый сотрудник, еще 22% проходили обучение в гибридном формате.

В опросе, прошедшем с 11 мая по 5 августа, приняли участие 8500 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.