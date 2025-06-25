В Челябинске больше 100 домов останутся без горячей воды в июле из‑за опрессовок

Гидравлические испытания по своему графику проведут пять котельных города

В Челябинске горячая вода пропадет в домах, подключенных к пяти котельным. Гидравлические испытания они начнут по своему графику, который не совпадает с централизованными этапами. За месяц опрессовки пройдут в 100 жилых домах, а также соцучреждениях, сообщили в мэрии.

С 1 по 15 июля гидравлические испытания пройдут в поселке Федоровка, без горячей воды будут 33 здания по улицам Дубовой, Зерновой, Молодогвардейской, Огневой, Семеноводческой, Якорной, Капитанской. В этот же период опрессовка пройдет в поселке Сосновка, она затронет 18 многоквартирников, семь частных домов и соцучреждения по Водонапорной, Калинина, Коммуны, Пионерской.

С 8 по 22 июля гидравлические испытания будут в котельной «Теплосбыт». Без воды останутся дома на Шагольской, 2‑й Шагольской, 2‑й Ирбитской, Челябэнерго и Шагольской 1‑й квартал.

С 22 июля по 5 августа горячей воды не будет на улицах Мельничный тупик, Рабоче-Крестьянской и Мелькомбинат 2 1‑й участок.

С полным списком адресов можно познакомиться здесь.