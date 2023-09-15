В Челябинске более 700 водителей отказались от медицинского освидетельствования в 2022 году

Наркологи полагают, что этим людям есть что скрывать

В 2022 году сотрудники ГИБДД направили к челябинским наркологам несколько тысяч водителей с подозрением на алкогольное и наркотическое опьянение. Это люди, которые отказались пройти освидетельствование непосредственно на дороге или несогласные с его результатами. Как проходит медицинское освидетельствование в стенах наркологии и чем оно завершается чаще всего, корреспонденты ИА «Первое областное» узнали у самих медиков.

Отделение медицинского освидетельствования расположено на улице 40 лет Октября, 34б. Это структурное подразделение Челябинской областной клинической наркологической больницы. Здание стоит внутри жилого квартала, но в тихом месте. За час, который здесь работали журналисты, полиция привезла медикам только одного клиента.





Самая «жара» в работе отделения начинается после шести вечера и спадает к восьми утра. Иногда горожане обращаются в отделение и по личной инициативе. Например, в случае конфликтной ситуации с работодателем или в семье. И все же чаще всего клиентов привозят на патрульных машинах.

«В прошлом году мы провели около семи тысяч освидетельствований, из них почти три тысячи клиентов были доставлены к нам сотрудниками ГИБДД. В итоге 380 человек находились в состоянии алкогольного опьянения, 150 человек — в состоянии наркотического опьянения. Еще чуть более 700 человек отказались проходить медосвидетельствование в наркологии», — говорит заместитель главного врача ЧОКНБ по экспертным вопросам Юрий Валиев.

Чаще всего на неадекватное состояние клиента указывает запах алкоголя, покрасневшие глаза, дрожащие руки, нарушение речи и походки, нервное поведение. Чтобы найти причину, медики проводят клинические и лабораторные исследования.





Прежде всего, человеку предлагают выдохнуть воздух в специальный прибор алкометр. Он моментально определяет, есть ли в выдохе пары спирта и насколько их много.

«В отличие от Европы, в России предельно допустимая доза довольно мала: всего 0,16 мг/л. Если алкометр не находит в выдохе спирта, мы даем отрицательное заключение. Если пары алкоголя все же нашли, то через 15—20 минут процедуру повторяем еще раз», — говорит заведующая отделением медосвидетельствования ЧОКНБ Татьяна Боровинских.

Также каждый клиент, проходящий медосвидетельствование, в обязательном порядке сдает анализ мочи на содержание наркотических препаратов. В этом же здании расположена и химико-токсикологическая лаборатория, где исследуется биоматериал.









Через 15—20 минут медики получают предварительный результат. Если он чистый, то пишут отрицательное заключение. Если найдены следы каких-то веществ, лаборатория проводит более глубокий анализ. Его результаты будут готовы через 3 — максимум 10 дней. А в заключении будут указаны препараты, следы которых обнаружили медики.

«Еще лет 10—15 назад во время таких исследований чаще всего мы находили следы героина, а сейчас в основном синтетические вещества, как правило мефедрон и каннабиноиды», — уточняет Юрий Валиев.

Если водитель откажется проходить эти обязательные процедуры, заставлять насильно никто не станет. По словам доктора, в суд уйдут не результаты анализов, а заключение доктора об отказе от медосвидетельствования. И наказание будет суровым — лишение прав по причине нарушения закона об обязательности прохождения процедуры. Поэтому врачи советуют все-таки разумный выбор: либо пить, либо садиться за руль.





«Даже в состоянии легкого алкогольного опьянения человек ведет себя не совсем адекватно. Алкоголь влияет на центральную нервную систему и притупляет внимание, скорость реакции. Даже небольшая доза пива, вина, шампанского резко меняет реакцию человека. Я уже не говорю о средней и тяжелой степени алкогольного опьянения, когда у человека двоится в глазах, а руки крутят руль совершенно в другую сторону, нежели думает голова», — говорит главный врач ЧОКНБ, главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский.

Лучше всего, советует доктор, не садиться за руль в течение суток после употребления алкоголя. Иначе можно лишиться прав на вождение.