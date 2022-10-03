В Челябинске более 40% жителей аварийных домов предпочли денежную компенсацию квартирам С начала года 123 семьи в городе получили возможность улучшить жилищные условия



По данным городской администрации, за девять месяцев 2022 года в Челябинске было расселено 26 аварийных многоквартирных домов и 4 непригодных для проживания квартиры, где жили 123 семьи (240 человек). Из них 71 семья получила квартиры в новых домах, две семьи переехали во вторичное жилье, еще 50 (то есть почти 41% от общего числа) предпочли денежную компенсацию. Компенсация выплачивается из городского бюджета и средств застройщиков в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий.



До конца 2022 года мэрия планирует расселить еще четыре аварийных дома.



На сегодняшний день полностью завершено расселение восьми аварийных домов: дом № 3 на станции Шагол; дома № 72а, 74а, 104, 106 по улице Новороссийской; дом № 51 по улице Ульяновской; дом № 2 по Копейскому шоссе; дом № 86б по улице Сталеваров.



С начала года снесены пять расселенных домов: № 5 по улице Зудова, № 23 по улице Краснознаменной, № 46 по улице Доватора, № 3 по пер. 9-й Лобинский, № 104 по улице Новороссийской.



К сносу готовятся еще десять аварийных домов, расположенных по адресам: ул. Карпенко, д. 7а; ул. Краснознаменная, д. 7; ул. Водрем-40, д. 13; ул. Нахимова, д. 12; ул. Потемкина, д. 43; ст. Шагол, д. 3; ул. Ульяновская, д. 51; ул. Новороссийская, д. 72а; ул. Новороссийская, д. 74а; ул. Новороссийская, д. 106.



Кроме того, в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий ООО СЗ «ИКАР» проводятся мероприятия по сносу дома № 86б по улице Сталеваров. ООО СЗ «ТрестЮг» до конца года планирует снести расселенный многоквартирный дом № 2 по Копейскому шоссе.



Ранее ИА «Первое областное» писало, что аварийные дома в Челябинске сносят

Более 40% челябинских семей, получивших в 2022 году возможность переехать из аварийного жилья, предпочли новым квартирам денежную компенсацию. Это следует из опубликованных мэрией 3 октября данных о выполнении программы «Переселение в 2019—2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».По данным городской администрации, за девять месяцев 2022 года в Челябинске было расселено 26 аварийных многоквартирных домов и 4 непригодных для проживания квартиры, где жили 123 семьи (240 человек). Из них 71 семья получила квартиры в новых домах, две семьи переехали во вторичное жилье, еще 50 (то есть почти 41% от общего числа) предпочли денежную компенсацию. Компенсация выплачивается из городского бюджета и средств застройщиков в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий.До конца 2022 года мэрия планирует расселить еще четыре аварийных дома.На сегодняшний день полностью завершено расселение восьми аварийных домов: дом № 3 на станции Шагол; дома № 72а, 74а, 104, 106 по улице Новороссийской; дом № 51 по улице Ульяновской; дом № 2 по Копейскому шоссе; дом № 86б по улице Сталеваров.С начала года снесены пять расселенных домов: № 5 по улице Зудова, № 23 по улице Краснознаменной, № 46 по улице Доватора, № 3 по пер. 9-й Лобинский, № 104 по улице Новороссийской.К сносу готовятся еще десять аварийных домов, расположенных по адресам: ул. Карпенко, д. 7а; ул. Краснознаменная, д. 7; ул. Водрем-40, д. 13; ул. Нахимова, д. 12; ул. Потемкина, д. 43; ст. Шагол, д. 3; ул. Ульяновская, д. 51; ул. Новороссийская, д. 72а; ул. Новороссийская, д. 74а; ул. Новороссийская, д. 106.Кроме того, в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий ООО СЗ «ИКАР» проводятся мероприятия по сносу дома № 86б по улице Сталеваров. ООО СЗ «ТрестЮг» до конца года планирует снести расселенный многоквартирный дом № 2 по Копейскому шоссе.Ранее ИА «Первое областное» писало, что аварийные дома в Челябинске сносят на девяти улицах

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