В Челябинске более 250 автобусов оснастят валидаторами до конца 2022 года

Устройства для оплаты проезда уже установили в 130 машинах

В Челябинске до конца 2022 года 259 автобусов оснастят валидаторами. Об этом в понедельник, 12 сентября, в ходе аппаратного совещания доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«На сегодняшний день оборудовано валидаторами 130 автобусов и 107 единиц электротранспорта», — сообщил Андрей Ксензов.

В общественном транспорте Челябинска уже скоро совсем не останется кондукторов. Оплату будут принимать валидаторы. Однако не весь общественный транспорт, курсирующий по областному центру, оснащен новыми гаджетами. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Напомним, в Челябинске продлили работу автобусного маршрута № 14 «Железнодорожный вокзал — Новосинеглазово». На маршруте выбрали нового перевозчика, который увеличил количество автобусов и рейсов.