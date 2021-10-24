В Челябинске благоустройство трех общественных пространств завершат к ноябрю

Мэр Наталья Котова проинспектировала новые скверы

Накануне, 23 октября, глава Челябинска Наталья Котова проинспектировала ход работ в трех новых скверах. О результатах поездки мэр рассказала на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Первой точкой стал сквер на пересечении Шоссе Металлургов и улицы 50-летия ВЛКСМ в Металлургическом районе. Минувшим летом там начали строить сухой фонтан, сейчас работы по нему практически завершены.

«После того, как у нас получилось построить такие фонтаны в парке Терешковой и на Тернопольской, мы решили увеличить их количество и хотя бы в каждом районе создать по одному в знаковых местах. Жители довольны. Единственная проблема была с подрядчиками: они в июле должны были уже его сделать, но еще не закончили. Задержка произошла потому, что сотрудники многих организаций болеют. Мы считаем эту причину уважительной, но где-то все равно подрядчики платят штрафы, где-то нам дополнительно делают какую-то работу. Как например, в Металлургическом районе: они сделали подсветку и еще планируют делать звук к этому фонтану. Это как раз за то, что они нас подвели»,— рассказала мэр.

Как только фонтан будет достроен, его законсервируют до весны.

Вторым пунктом посещения стала большая прогулочная зона в микрорайоне Парковый-2. Как пояснила Наталья Котова, этот объект благоустраивают уже на протяжении двух лет: сначала разбирались с землей, потом уже совместно с предпринимателями приступили к работе.

«Объект практически закончен, осталось несколько малых форм, которые нужно установить, и планируем, что до ноября он будет принят»,— уточнила глава Челябинска.

Также Наталья Котова побывала в новом сквере на улице Воровского, который построили на месте снесенных бараков. Работы начались в середине лета, сейчас подрядчик уже завершает благоустройство сквера.

«Стоимость этого объекта около 20 миллионов рублей, здесь много разных новшеств, например, четыре вида подсветки. Как только все настройки пройдут, когда будет включен весь свет, вы увидите, насколько он ярко заиграет красками»,— уточнила мэр.

По ее словам, ранее в этих местах планировалась застройка, однако было принято решение создать общественные пространства.

«Надеемся, что они будут долго радовать жителей города»,— резюмировала Наталья Котова.