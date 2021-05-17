В Челябинске благоустройство пляжей завершат к 25 мая

Несмотря на аномальную жару, купаться еще рано — температура воды не достигла нормативных показателей

Благоустройство всех муниципальных пляжей Челябинска завершат к 25 мая. Об этом на еженедельном аппаратном совещании в администрации города заявил заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов.

Глава Челябинска Наталья Котова уточнила, есть ли возможность открыть часть пляжей раньше намеченного срока. Речь идет о трех новых местах отдыха, появившихся в прошлом году на Смолино, Первом озере и Шершневском воздохранилище.

«Вода пока холодная в озерах, поэтому не рекомендуется там находиться, примерная средняя температура — от 18 до 20 градусов», — пояснил вице-мэр Александр Астахов.

По предварительным прогнозам температура воды достигнет нормативных значений к концу этой недели. На совещании принято решение ориентироваться по этим показателям, а также по готовности пляжей к открытию. Наталья Котова все же рекомендовала поторопиться.

Несмотря на не начавшийся купальный сезон, в прошедшие выходные горожане потянулись к водоемам из-за аномальной жары. Поэтому на местах отдыха уже начали дежурства матросы-спасатели, с челябинцами проводят разъяснительные беседы.

Напомним, в этом году число благоустроенных муниципальных пляжей увеличится — их будет шесть. Новые места отдыха появятся в Чурилово, на Шершнях и на улице Новороссийской.