В Челябинске благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы идет с опережением графика

Все работы планируется завершить до 2025 года

Этой весной в Челябинске начались работы по благоустройству новой пешеходной зоны на улице Свободы на участке от Тимирязева до Плеханова. Как сообщил сегодня, 14 мая, глава Советского района Владислав Макаров в своем Телеграм-канале, работы идут с опережением графика.

«Еще не наступила середина мая, а уже выполнены значительные объемы работ. Уложена большая часть одного из видов тротуарной плитки. Проведена подготовка под укладку еще трех различных видов плитки. Смонтированы закладные под опоры наружного освещения по обеим сторонам улицы. Проведена трассировка велодорожки и подготовка к ее асфальтированию. На следующей неделе начнется подготовка оснований для установки малых архитектурных форм»,— написал он.

При этом он добавил, что руководители администрации Советского района регулярно проводят выездные совещания на месте проведения работ с подрядчиками.

Согласно проекту, новая пешеходная зона будет готова к 2025 году. Там будут установлены лавочки, качели, точки буккроссинга и малые архитектурные формы. Цена контракта — более 34 миллионов рублей. Проект улицы готовили в архитектурном бюро Петра Стебельского «Мысли».