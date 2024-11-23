В Челябинске благоустроят все трамвайные остановки до 2030 года

Часть их них уже обновлена

В Челябинске до конца 2030 года планируют благоустроить все трамвайные остановки — а их в городе 242. Как рассказал в эфире ЦУРа замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, посадочные платформы приподнимут, а на них установят удобные павильоны.

«Начинать нужно с посадочных площадок. Современная площадка поднята на 30 сантиметров от уровня головки рельсов для того, чтобы пассажир входил в трамвай практически вровень. И после обновления платформы на нее ставится павильон. Там, где возможно, сразу проводятся освещение, питание и устанавливается табло прибытия»,— рассказал он.

В этом году обновили шесть трамвайных остановок, еще 61 благоустроили ранее. Сейчас региональный Миндор формирует план на 2025 год, согласно которому будет обновлено порядка 30 остановок.