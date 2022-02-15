В Челябинске благоустроят первый инклюзивный парк

Для людей с ограниченными возможностями обустроят площадку с тактильными тропинками и сенсорным садом

В Челябинске в 2022 году обустроят небольшой парк на территории, расположенной на пересечении улиц Труда и Володарского. Новое общественное пространство будет максимально доступно людям с ограниченными возможностями здоровья, рассказали в мэрии.

Во вторник, 15 февраля, в администрации Центрального района собрались эксперты-общественники, чтобы обсудить, каким должен стать первый инклюзивный парк в городе. Участие во встрече приняла уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

Участникам презентовали общую архитектурную концепцию, которая пока не является проектом. Сделано это для того, чтобы на первых этапах предусмотреть все возможные ошибки, учесть интересы всех групп населения и сделать парк удобным и универсальным.

«Парк должен быть доступен для всех, вне зависимости от возраста и особенностей здоровья. Сегодня мы как проектировщики разбираемся в современных нормах, решениях, документации, но для создания действительно инклюзивного парка нам необходим пользовательский опыт. На текущем этапе важно определить наполнение, функциональность тех или иных элементов, все те особенности, которые возможно предусмотреть на этапе проектирования», — рассказала руководитель Центра развития городской среды АНО «Агентство инновационного и инвестиционного развития» Александра Нестерова.

В сквере предлагают организовать детскую площадку, различные качели, включая специальные, карусель, адаптированную для детей в инвалидных колясках, спортивную зону, сенсорный сад, общественный туалет и прочее. Также в парке хотят обустроить тактильные тропинки, аромасад, сенсорные лабиринты, а также зоны для пикника с навесами.

Обсуждение проекта парка продлится до конца марта, после чего будет разработана проектно-сметная документация и объявлены торги на выбор застройщика.