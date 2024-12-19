В Челябинске благоустроят гостевой маршрут по улице Свободы

Мэрия объявила аукционы стоимостью более 53 миллионов рублей

Администрация Советского района объявила сразу два аукциона — на благоустройство и на монтаж освещения по улице Свободы. Речь идет об улучшении внешнего вида гостевого маршрута от улицы Евтеева, расположенной возле ж/д вокзала, до пересечения с улицей Российской. На эти цели из бюджета планируется направить 53,4 миллиона рублей.

В ходе первого аукциона по благоустройству улицы Свободы подрядчику необходимо выполнить работы по демонтажу старых конструкций, установке новых архитектурных форм, высадке деревьев и кустарников. Начальная цена торгов составляет 42,5 миллиона рублей.





На участке требуется разместить велопарковку, скамейки, урны, качели и декоративные камни. Здесь же планируется высадка взрослых деревьев и кустарников, которые устойчивы к климату Южного Урала, — яблонь, можжевельника и других. Завершить работы необходимо к концу августа 2025 года.





«Все решения и изменения, возникшие в ходе выполнения работ, в обязательном порядке согласовываются с муниципальным заказчиком», — указано в техзадании.





Второй контракт предусматривает монтаж освещения по периметру гостевого маршрута. Начальная цена торгов — 10,9 миллиона рублей. Работы подрядчику необходимо завершить до конца июля 2025 года.