В Челябинске благоустроят еще один участок берега реки Миасс

Полноценная набережная появится на отрезке от Свердловского проспекта до улицы Северо‑Крымской

В 2026 году будет благоустроен участок берега реки Миасс от Свердловского проспекта до улицы Северо-Крымской. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил глава Челябинска Алексей Лошкин.

«Планировали, что приступим к работам в прошлом году, но сети, которые примыкали к набережной, требовали замены. Я принял решение сначала разобраться с сетями, потом переходить к благоустройству. Ожидаем, что в 2026 году работы будут выполнены и в городе появится еще одна прогулочная зона», — отметил мэр.

Глава Челябинска также заметил, что отношение к благоустройству берегов Миасса у жителей разное. Есть и такие, кто хотел бы оставить территорию в диком виде. Но работа по благоустройству будет продолжена.

«Как по мне, в центре береговая часть должна иметь достойный вид», — подчеркнул Лошкин.

В следующем году также будет завершено благоустройство набережной на озере Смолино — оно длится два года. Сейчас здесь монтируют сухой фонтан и видеонаблюдение. Частный инвестор изменил график финансирования, в результате чего работы перенесли на следующий год.