С апреля по август 2024 года на улице Свободы в Челябинске будет проходить новый этап благоустройства. Обновят участок между от улицы Орджоникидзе до Евтеева и по нечетной — от улицы Борьбы до Евтеева. Работы проведет компания «Стрела плюс», сообщает администрация Челябинска.
Подрядчик приступит к работам с 1 апреля и завершить их в августе 2024 года. На улицах уложат тротуарную плитку и заасфальтируют велодорожку. Также высадят деревья, кустарники и новый газон. Для удобства жителей разместят качели, скамейки, урны и другие архитектурные формы.
В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий. Подробный список всех объектов можно посмотреть здесь.
Напомним, что в регионе стартовал прием волонтеровна Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Они помогут привлечь участников и объяснить цели проекта.
Благоустройство объектов во всех регионах России проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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