В Челябинске благотворительный фонд помог ребенку участницы СВО пройти реабилитацию

150 тысяч рублей направлены на лечение мальчика с задержкой психоречевого развития

Благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», возглавляемый депутатом Челябинской гордумы Артемом Барбашиным, оказал помощь семье из поселка Локомотивного: 150 000 рублей были выделены на реабилитацию сына участницы СВО Димы Шевякова, сообщают представители фонда.

С раннего детства Дима борется с серьезными проблемами со здоровьем: последствиями тяжелой пневмонии и задержкой психоречевого развития с элементами аутистического спектра.

«Все эффективные центры в Челябинске коммерческие и требуют значительных финансовых затрат. Для нас крайне важно продолжать эти занятия», — говорит отец мальчика Андрей Шевяков.

В то время как супруга Андрея находится на СВО, сам он посвятил себя заботе о ребенке.

Благодаря поддержке фонда Дима проходит реабилитацию в специализированном центре.

«Эта история глубоко трогает меня как отца, и я рад отметить, что наш фонд поддерживает тех, кто особенно нуждается», — отметил руководитель фонда Артем Барбашин.